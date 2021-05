Nyt digitalt coronapas kan nu downloades

Også administrerende direktør i Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen samt administrerende direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen er med.

Det er it-virksomhederne Netcompany og Trifork, der bliver leverandører af det digitale coronapas.

Det har længe været et ønske i rejsebranchen og det øvrige erhvervsliv at få et digitalt coronapas.