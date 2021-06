Nyt fynsk parti ser dagens lys

Men nu står Carsten Kudsk altså i spidsen for Vi Lokale Demokrater, der også tæller Knud Ahrnkiel og Lars Schjoldager, begge Nyborg, samt Irene Jeppesen og Benno Andersen, som begge har base i Assens.

Alle fem stiller op til efterårets kommunalvalg, fremgår det af en pressemeddelse.

- Vores formål er at igennem erklæret og midtsøgende grundholdning, at arbejde for, at kommunerne skal være et attraktivt sted at bo økonomisk, kulturelt og socialt, ved blandt andet opstilling af kandidater til valg til kommunalbestyrelsen, skriver partiet i pressemeddelelsen.

Med fokus på det lokale vil partiet satse på fremme af erhverv, turisme og en "retfærdig og værdig" behandling af borgerne.

- En af de helt store udfordringer vi får i de kommende år, er at kunne rekruttere arbejdskraft i de kommunale jobs og derfor skal der nytænkes i muligheder for, hvordan vi som kommune kan være attraktiv i forhold til det private arbejdsmarked,, skriver partiet og tilføjer:

- Det vil kræve en omvæltning i den kommunale ledelse og måden at drive kommunerne på.

Der lægges desuden op til opgør med de kommunale samarbejder og foreninger.

- For en lokal kommune kan godt magte selvstændigt at tiltrække virksomheder, lave turisme og lave indkøb, uden at det skal ske i samarbejde med andre kommuner. Vi skal lære af hinanden i stedet for at danne foreninger, der bare giver mere bureaukrati og flere udgifter, fremgår det af pressemeddelelsen.