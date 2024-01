Nyt intenst regnvejr har kurs mod Danmark

Torsdag har kraftig blæst betydet forhøjet vandstande på de nordlige og østlige fynske kyster samt især i Odense Fjord. Og det ser ikke ud til, at de bekymrede borgere i områder kan ånde helt op endnu.

I hele landet er der udsigt til en – i perioder – sjaskvåd fredag med mellem 10 og 20 millimeter regn, skriver TV 2 Vejret. Regnvejret kommer med yderligere mængder vand til de i forvejen fyldte åer og søer. Da jorden samtidig er mættet, kan nye oversvømmelser forekomme.

Allerede natten til fredag begynder de første regndråber at falde, men det er først fra omkring klokken syv fredag morgen, at det kraftige regnvejr for alvor går i land. Regnvejret begynder i vest og bevæger sig i løbet fredagen østover.