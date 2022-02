Nyt journalsystem på fynske sygehuse - 14.000 medarbejdere i oplæring

Tidligt søndag morgen klokken 06.30 kunne Odense Universitetshospital ifølge Lægefaglig direktør for alvor "tænde for knappen". En halv time senere var det nye system kaldet EPJ Syd i gang på sygehusene.

- Vi har glædet os til den her dag. Vi har jo vidst i næsten fire år, at vi skulle have det her nye system, og vi har arbejdet længe på at forberede os, siger Lægelig direktør på OUH Bjarne Dahler-Eriksen og fortsætter:

- Jeg var rundt på de forskellige afdelinger i morges for at høre, hvordan det er gået ude tæt på hos patienterne, og det er faktisk gået rigtig godt.