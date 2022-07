Nyt regnskab: Tinderbox-minus i corona-år

En betydelig del af kunderne valgte at beholde billetterne fra 2020 og 2021, og derfor har Tinderbox kun i begrænset omfang været nødt til at tilbagebetale for billetter, fremgår det af regnskabet.

Ifølge 2021 regnskabet havde selskabet forudbetalinger med 28 millioner kroner stående for kontoen.

Tinderbox er en del af den amerikanske Superstruct-koncern.