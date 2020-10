Nyt spil-id udrullet på Fyn: Kan forebygge spilafhængighed

Torsdag blev det obligatorisk at vise et personligt spil-id, hvis man vil spille sportsspil hos Danske Spils forhandlere på Fyn.

Man kan håbe på at det initiativ, som Danske Spil nu er gået i forvejen med, er noget, som også vil blive pålagt de øvrige spiludbydere, vi har i Danmark. Michael Bay Jørsel, centerleder, Center for Ludomani

Spil-id’et indføres for at forhindre børn og unge under 18 år i at spille om penge i butikker, og det kan ifølge Michael Bay Jørsel, der er centerleder og initiativtager til ludomanibehandling i Danmark, være med til at forebygge spilafhængighed.

- Vi ved fra forskningens side, at jo tidligere et ungt menneske prøver at spille om penge, jo større iboende risiko er der for, at den pågældende senere hen i livet udvikler spilafhængighed, siger han.

Derfor synes han, at det er et godt initaitiv, som Danske Spil nu tager.

- At der nu bliver sat en bom ned, så man skal have et spil-id enten som app eller som et fysisk kort for at få lov til at spille hos Danske Spils mange forhandlere, det er en rigtig god idé, siger han og forsætter:

- Vi har i øvrigt også gennem flere år påpeget, at det kunne være godt, hvis der var en eller anden form for id, hvor man ikke kunne tillade, at de unge kom til at spille.

Kan spille ved konkurrenter

Danske Spil er den første spiludbyder, der stiller krav til regristrering med et personligt spil-id.

- Der er jo andre spilleselskaber herhjemme, hvor de unge kan gå hen og spille. Man kan håbe på at det initiativ, som Danske Spil nu er gået i forvejen med, er noget, som også vil blive pålagt de øvrige spiludbydere, vi har i Danmark, siger Michael Bay Jørsel.

Hos Politikens Kiosk i Odense synes indehaver Torben Andersen godt om, at man nu udelukker spillere under 18 år hos Danske Spil. Han tror dog stadig, at de unge kan finde andre veje til spil, hvis de ønsker det.

- Smuthuller det kan findes alle steder. Men det her, det gør i hvert fald, at de ikke kan få deres eget spillekort. Spiller de så på en andens spillekort? Det har vi ikke mulighed for at se, siger han.

Fynboer tager godt imod det

Politikens Kiosk har reklameret med, at spil-id'et ville komme i omkring halvanden måned, og derfor har mange, der spiller hos dem, haft styr på, at have spil-id'et klar.

- Der er også nogle, der ikke har, og dem kan vi så hjælpe på vores iPad, hvis de har deres NemID med. Så kan vi lave det med det samme, så de får et midlertidigt spil-id, fortælller Torben Andersen.

Langt de fleste har ifølge Torben Andersen taget godt imod det personlige spil-id.

- Der er også nogle, der siger:"Vi vil ikke registreres. Vi vil ikke kendes". Der kan vi ikke stille så meget op, men langt de fleste tager det med fint humør, siger han.