Nyt stort regnvejr på vej - DMI udsender varsel

Det er kun et par dage siden, at der sidst blev varslet kraftig regn over Fyn. Nu skal vi til det igen.

DMI har udsendt et varsel om risiko for kraftig regn og lokale skybrud. Varslet gælder for hele Fyn fra torsdag aften klokken 22 og frem til fredag formiddag klokken 10.

Der er således risiko, at der lokalt kan falde imellem 25 og 35 millimeter regn på 6 timer. Der er også risiko for lokale skybrud, hvor der falder mere end 15 millimeter regn på 30 minutter.

TV 2 Vejret skriver ligeledes, at et større regnvejr trækker op fra syd. Ved midnatstid ventes det at dække over store dele af Fyn.