Nyt studie: Fire ud af fem coronaindlagte døjer med senfølger

Men for en gruppe af personer, der har været indlagt på grund af covid-lungebetændelse, kan det være svært at komme sig helt efter infektionen.

Det viser et nyt studie, som overlæge Ejvind Frausing Hansen, Amager-Hvidovre Hospital som forskningsleder står bag.

- Vores undersøgelse viser, at 85 procent har mindst ét og 50 procent mindst to symptomer fire måneder efter indlæggelse, siger han.

Undersøgelsen er den første af sin art herhjemme og foretaget blandt 128 personer, der var indlagt med lungebetændelse forårsaget af coronavirus.

Gennemsnitsalderen var 64 år. De fleste var indlagt på almindelige medicinske afdelinger. Nogle havde forhøjet blodtryk og sukkersyge, men ikke flere end gennemsnittet for aldersgruppen.

Alligevel var de hårdt ramt af senfølger, fire måneder efter at de var blevet udskrevet.

- De typiske senfølger er det, vi kalder ekstrem udmattelse, hvor man for eksempel ikke kan gå en tur med hunden uden at skulle have en lang pause bagefter. Det er cirka 70 procent, der beskriver, at de har det her symptom.

- Dernæst kommer åndenød, hoste og slim og så hukommelses- og koncentrationsbesvær, der rammer 20-30 procent af de indlagte.

- Det kan skyldes, at coronavirus kommer ind i centralnervesystemet og ind i hjernen. Det gør en almindelig lungebetændelse ikke.

Også ved en almindelig lungebetændelse kan der være symptomer efter indlæggelse. Men slet ikke i det omfang, siger overlægen.

- Hvis vi sammenligner med senfølger efter almindelig lungebetændelse, ser vi slet ikke senfølger i det her omfang. De fleste, der har været indlagt med lungebetændelse, vil efter fire måneder ikke have nogen problemer.

Men en ting er, hvordan det ser ud efter fire måneder. Noget andet er, om det sætter sig i form af varige skader.

- Vi ved, at med tid kommer bedring, men ikke nødvendigvis komplet bedring. Der kan godt være nogle af de her senfølger, der bliver permanente. Det kan vi se ud fra arvæv, der er dannet i lungerne, og som næppe forsvinder. Men vi ved først, hvordan det står til, når vi følger op 12 måneder efter indlæggelse, siger Ejvind Frausing Hansen.

Senere på året ventes resultaterne fra den opfølgende undersøgelse.