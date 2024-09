Nyt sundhedsråd skal skabe sammenhæng på Fyn

Patienter oplever for ofte manglende sammenhæng, når de modtager behandling på tværs af kommuner og sygehuse.

Derfor skal et nyt sundhedsråd på Fyn være med til at skabe mere sammenhæng i de nære sundhedstilbud. Som et blandt 17 nye sundhedsråd landet over, der hver især får midler til at oprette nære sundhedstilbud i deres område.

Det står onsdag formiddag klart, da regeringen på et pressemøde i Spejlsalen på Christiansborg præsenterer sine planer for ændringer i sundhedsvæsenet. Et udspil som regeringen herfra vil forhandle med Folketingets partier om.

Sundhedsrådet vil bestå af 20 politisk valgte repræsentanter fra både regionsrådet i Region Syddanmark og byrådene i de ti fynske kommuner.