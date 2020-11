Nyt tilbud: Snart kan du få den røde hue på to år

Som det eneste sted på Fyn kan Fyns HF til sommer udbyde den gymnasiale uddannelse STX på bare to år.

Det betyder, at unge, der for eksempel har taget en erhvervsuddannelse eller anden erfaring, nu hurtigt kan tage en STX for at komme ind på en lang videregående uddannelse.

- Det er en uddannelse for dem, der har noget med i bagagen, og som er parate til at tage uddannelsen på to år. Det kræver, at man er målrettet, siger rektor på Fyns HF Stig Holmelund Jarbøl.

Læs også Fynsk youtuber skal få flere til at tage SOSU-uddannelsen

Den toårige STX er henvendt til unge, der vil gå på universitetet.

- Den adskiller sig fra en treårig STX, fordi den er kortere og tiltænkt grupper, der måske er lidt ældre. Og den er anderledes end en HF, fordi den henvender sig til dem, der ved, at de vil tage en lang videregående uddannelse, siger Stig Holmelund Jarbøl.

Fire år til at undersøge markedet

Fyns HF har nu fået fire år af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet til at undersøge, om det er en uddannelse, de fynske unge vil tage imod. På sigt er det planen, at der kommer tre hold, men på forhånd er det svært at vide, om det bliver et populært tilbud, påpeger rektoren.

- Det er spændende at se hvor mange, der søger, siger han.

Når det til sommer igen vil blive muligt at tage en STX på to år, vil det være første gang siden 2000, hvor man sidst kunne tage uddannelsen på Fyn.

Læs også Skoler og uddannelsesinstitutioner om aflyst brobygning: Det giver god mening