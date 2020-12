Nytårshilsen fra Fyns borgmestre: - Hold ud og hold ved

2020 blev meget anderledes end mange havde regnet med. Mange af kommunernes administrative medarbejdere er sendt hjem, mens plejepersonale og pædagoger fortsat knokler på, for at sikre så normal en hverdag som muligt, for vores ældre og børn.



2020 har stillet store krav til os alle. Her ved indgangen til 2021 er det med det ene øje på, at vaccinen mod COVID-19 udrulles, mens det andet øje skeler til de stadig stigende antal indlæggelser, der presser vores sygehusvæsen. Nedlukningen af Danmark er forlænget, og det påvirker os alle. Butiksliv, erhvervsliv, skolebørn, studerende, ældre, familier i alle afskygninger. Alle er påvirket.

Det gode er, at vi alle kan gøre noget ved det.

Lad nytårsfesten blive en fest for de få - ens husstand og højest nogle enkelte, nære relationer. Skål med naboen på afstand. Forsamlingsforbuddet på højest at mødes 10 gælder også, når vi er ude og skyde nytårskrudt af. Der kommer en ny nytårsaften, der kommer en ny fest. Men det er nu, vi alle skal ændre vores vaner, traditioner og omgang med hinanden.

Hold ud og hold ved. Vi har før vist, at vi ved en fælles indsats kan komme smitten til livs, og komme lidt tættere på en hverdag, som minder om tiden før COVID-19. Det kan vi gøre igen. Smitten på Fyn skal ned, og det kommer den, når vi alle gør en indsats.

Pas på jer selv og hinanden, og lad os alle komme godt og sikkert ind i 2021.

Morten Andersen, Nordfyns Kommune

Søren Steen Andersen, Assens Kommune

Bo Hansen, Svendborg Kommune

Tonni Hansen, Langeland Kommune

Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune

Kenneth Muhs, Nyborg Kommune

Kasper Ejsing Olesen, Kerteminde Kommune

Ole Wej Petersen, Ærø Kommune

Hans Stavnsager, Faaborg-Midtfyn Kommune

Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune