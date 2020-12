Nytårsindkøb: Afstandsanbefalinger giver flere hundrede meter kø

Det er dagen før nytårsaftensdag, hvor vi alle hopper håbefulde ind i 2021. Det betyder som vanligt ekstra travlhed i fødevarebutikkerne på Fyn, hvor fynboerne i hobetal valfarter til butikkerne efter mad og drikke til nytårsaften.

Selvom kommunikationschef for Salling Group, Kasper Reggelsen, siger, at der ikke er mere travlt end der plejer at være dagen før nytårsaften, så ser og opleves det anderledes i år. Det er der selvfølgelig særligt én grund til, som vi håber at sige farvel til i 2021.

Men den afstand, der anbefales af sundhedsmyndighederne, er med til at give massive køer. Som på billedet øverst i artiklen, hvor køen i Føtex på Vesterbro i Odense bevæger sig helt ned til mejeriafdelingen. Det vil sige en kø på cirka 200 meter.

- Køen er selvfølgelig så lang, fordi vi skal holde ekstra afstand. Så den kan godt se mere voldsom ud, end den er, siger Kasper Reggelsen, der er kommunikationschef i Salling Group.

Nogle kunder opgiver

TV 2 Fyn har fået flere henvendelser fra flere borgere på Fyn, der har været ude at handle de seneste dage i blandt andet Føtex og Bilka. De fleste er utrygge over, at der er så mange samlet ét sted.

Fra mejeriafdelingen, der ses på det første billede, bevæger køen sig hele vejen op til grøntafdelingen og ned til kassen. Privatfoto: Diane Roland

- Vi gør, hvad vi kan, men det er klart, at der er en forskel på, hvordan folk oplever det. Vi kan ikke sikre, at der ikke er en kunde, der går for tæt på en anden, siger Kasper Reggelsen.

En anden borger, der befandt sig i samme kø, som ses på billedet beretter, at den trods længden var afviklet på et kvarters tid.

Lige så tålmodig har andre kunder ikke været, som har måttet give op og efterladt deres kurv.

I butikken var flere kurve efterladt, da kunder måtte give op, da de så køen.

Handel i ydertimerne

På Google kan man tjekke, hvor besøgt ens foretrukne dagligvarebutik er lige nu, og forsøge at handle på et andet tidspunkt. Her er det Bilka i Odense.

Kasper Reggelsen fortæller, at de i Salling Groups butikker har sat ekstra personale på i de timer, hvor de forventer det ekstra pres til at håndtere kunderne, afspritning samt at sikre, at de overholder ensretningen.

- Det er noget, vi har fokus på i dag. Vi har kundetællere, der sikrer, at vi er under det antal, der må være, siger kommunikationschefen for Salling Group.

Alle butikker skal ifølge coronareglerne skilte med, hvor mange der må være inde i butikken ad gangen. Hvis butikkerne overstiger det antal, vil personale eller en vagt bede nye kunder om at vente med at gå ind, men det er ikke noget Salling Group har oplevet i deres butikker på Fyn endnu.

- Vi anbefaler, at man handler i ydertimerne, hvis man er utryg, siger Kasper Reggelsen.