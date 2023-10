Nytænkning af folkeskolen er nødvendig

Det er sund fornuft for både samfundet og ungdommen, når regeringen vil skrue op for praktisk læring for at sikre øget faglighed og en mere interessant folkeskole. Men teknologiforståelse skal fylde mere.

Lyder det fra Dansk Industri.

Regeringen har prioriteret både obligatorisk erhvervspraktik og 2,6 milliarder kroner til at opgradere skolernes håndværks-, håndarbejde- og fysiklokaler i deres nye folkeskoleudspil, og det er der brug for, mener Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri.



- Der er brug for en nytænkning af folkeskolen, hvor vi styrker fagligheden og ruster de unge bedre til samfundet. Vi skal turde løfte ambitionsniveauet, og det haster, siger han.

To ud af fem elever i 4.-9. klasse oplever at undervisningen ofte er kedelig, og hver tiende folkeskoleelev består ikke eksamen i dansk og matematik, når de færdiggør 9. klasse.

- En mere praktisk folkeskole med obligatorisk praktik og bedre faglokaler skal både løfte fagligheden og styrke elevernes forståelse for det omkringliggende samfund. Og så er jeg overbevist om, at det også gavner børnenes trivsel med en mere varieret undervisning end i dag, siger Lars Sandahl Sørensen.