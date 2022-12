Nyvalgt fynsk politiker blev smidt ud af eks-parti: - Det skal være meget ekstremt for at blive ekskluderet

Kan du forstå, at nogen har fundet den her udtalelse over stregen?



- Øh … Næ, det forstår jeg sådan set ikke. For jeg synes, konteksten er ret vigtig for de kommentarer, der bliver skrevet. Det kommentarfelt, der - tror jeg nok - ikke længere eksisterer, og den sammenhæng tingene er skrevet i.

Den sammenhæng har vi jo et billede af. Det handlede om en diskussion om muslimsk indvandring, og det var ud fra et billede, hvor en person bruger en analogi om nogle M&M's, der indeholder noget gift, omkring syriske flygtninge.

- Ja. Det var i forhold til den risiko, der er ved at tage nogen ind, som jo ikke bare er flygtninge, men som har nogle andre intentioner for øje. Så på den måde er det jo ikke en kommentar til den generelle flygtningekrise, men en kommentar til den risiko, der er ved at tage mennesker ind, som vi ikke har mulighed for at lave et udførligt og grundigt baggrundstjek på.

Hvad er det så for nogle mennesker, som du mener "indeholder et stof, der langsomt svækker ens kræfter" for til sidst at "tage livet af en ved at have overtaget"?



- Det er selvfølgelig de folk, som har mørke eller onde intentioner i forhold til deres virke her i Danmark. Det er jo eksempelvis terrorister.



Ville du sige det samme i dag, som du skrev dengang?

- Jeg synes, det var vigtigt at understrege, at der var en risiko ved at tage rigtig mange mennesker ind, hvor vi ikke havde mulighed for at lave grundigt og udførligt baggrundstjek. Så det ville jeg også påpege den dag i dag. For jeg synes, det er en grundlæggende uholdbar situation.