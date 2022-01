OB får bøde efter Lars Høgh-hyldest

Da der er nultolerance over for brug af fyrværkeri uden tilladelse, og det samtidig er tredje gang inden for 12 måneder, at disciplinærinstansen sanktioner OB, så bliver det til en bøde på 30.000 kroner.

Lars Høgh-hyldest

Den anden af de to kvartfinaler blev spillet på Odense Stadion.

Kampen var OB's første efter OB-legenden Lars Høghs død 8. december. At den årsag var den udvalgt til en hyldest af den tidligere OB-spiller.

Efter otte minutter og 17 sekunder rejste stadion sig og klappede af målmanden, der nåede 817 kampe for OB.