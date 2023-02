OB forlænger cheftræners kontrakt: - Det er virkelig en dejlig følelse

OB forlænger cheftræner Andreas Alms kontrakt med et år, så den nu står til at udløbe i sommeren 2025.

Det oplyser superligaklubben på sin hjemmeside.

Nyheden om kontraktforlængelsen kommer dagen før, at OB indleder forårssæsonen i Superligaen mod Randers FC.

Når Andreas Alm står på sidelinjen til forårspremieren på hjemmebane, så er det med en kontrakt i baglommen, der løber til 30. juni 2025.

Og det glæder den svenske træner, der har stået i spidsen for de stribede trøjer i 56 kampe, at han kan forlænge samarbejdet.

- Det er virkelig en dejlig følelse at forlænge med klubben, siger Andreas Alm på OB's hjemmeside.

Af de 56 kampe er 20 blevet vundet, 20 er endt uafgjort, og 15 er endt med nederlag.

- Jeg vil være med til at skabe noget bæredygtigt ud over min tid i klubben, og jeg ser forlængelsen af aftalen som et bevis på, at vi er klar til fortsat at arbejde hårdt sammen for at få succes, siger cheftræneren.

Andreas Alm har tidligere været cheftræner i BK Häcken, Vejle Boldklub og AIK Fotball, inden han blev cheftræner for OB i sommeren 2021.

OB ligger på Superligaens sjetteplads med Randers i hælene på syvendepladsen.

Kampen mellem OB og Randers fløjtes i gang klokken 14.00.

Men opgøret bliver uden Yankuba Minteh i truppen. Det 18-årige talent har ifølge fodboldklubben brudt husregler og bliver derfor ikke udtaget.