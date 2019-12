OB forlænger med talentfuld målmand

Det er blot et halvt år siden, at OB's målmand Hans Christian Bernat blev fuldtidsprofessionel. Men på den korte tid tyder det på, han har imponeret sin arbejdsgiver.

I hvert fald har superligaklubben valgt at give ham en kontraktforlængelse.

- Jeg er sindssygt glad for at forlænge min kontrakt med OB. Først og fremmest er det en rigtig stor cadeau til mig, at klubben allerede et halvt år efter min første kontrakt er villig til at forlænge den. Det er jeg stolt over, og det giver mig en ro – både uden for og inden for banen. Det giver mig mulighed for, at jeg kan slå mig ned i Odense og flytte hjemmefra, når jeg føler, tiden er inde til det, siger Hans Christian Bernat til ob.dk.

Den 192 centimeter høje målmands hidtidige kontrakt løb frem til sommeren 2021, men efter forlængelsen løber den til sommeren 2024. OB's afgående sportsdirektør, Jesper Hansen, er glad for forlængelsen.

- Hans Christian er en ung, talentfuld målmand, som er blevet skolet godt i vores eget akademi. Han har hele tiden udviklet sig, og hans kurve for udvikling er rigtig flot. Han har masser af dedikation og vilje, som gør, at han hele tiden er i stand til at arbejde med de små detaljer i målmandsspillet, hvilket, sammen med hans enorme fysik, gør ham til en meget komplet målmand, siger han til ob.dk.

Målmandstalentet, der fyldte 19 i november, har stadig sin førsteholdsdebut til gode. Han har tidligere spillet i Morud IF og Næsby Boldklub samt FC Nordsjælland.

OB's førstemålmand er den 20-årige Oliver Christensen.

