OB gafler Søren Krogh i trænersøgende AaB

Søren Krogh forlader jobbet som fodboldchef i AaB for en stilling som assistenttræner i OB. Det meddeler begge superligaklubber tirsdag på deres hjemmesider.

AaB mister fra 1. marts Marti Cifuentes som cheftræner, da spanieren er blevet købt fri af sin kontrakt af svenske Hammarby.

Om Søren Kroghs øjeblikkelige aftrædelse og skifte til OB har noget med en ny cheftræner i AaB at gøre, melder klubberne ikke noget ud om.

Allerede i november meddelte AaB, at Søren Krogh efter denne sæson ville fratræde sit job som fodboldchef i AaB for i stedet at hellige sig selve trænergerningen.

- Fratrædelsen sker allerede nu, hvor Søren Krogh i stedet begynder i en assistenttrænerrolle i OB, der har opfyldt AaB's økonomiske betingelser for et øjeblikkeligt skifte, oplyser AaB.