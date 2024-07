OB gav overskud: Men usædvanligt underskud hos fynsk rigmand

Den fynske erhvervsmand Niels Thorborg, der ellers mest kendt for sine successer, måtte i 2023 se ind i et betydeligt underskud i sin omfangsrige og alsidige koncern 3C Groups.

Samtidig med at omsætningen faldt med 242 millioner kroner til 2,9 milliarder kroner, dykkede indtjeningen fra et overskud på 257 millioner kroner i 2022 til et minus på 95 millioner kroner i 2023.

Ledelsen af 3C Groups peger selv på værdireguleringer og valutakursændringer indenfor ejendoms- og Industribenet samt stigende renter som en væsentlig del af årsagen til det utilfredsstillende økonomiske resultat.

Derimod kan Thorborg glæde sig over den økonomiske udvikling i specielt Odense Sport & Event og koncernens hoteller, oplyses det i en pressemeddelelse.



Alle virksomheder i Odense Sport og Event bidrog positivt til koncernens omsætning på 324 millioner kroner og overskuddet før skat på godt 25 millioner kroner.



OB gav overskud

Fodboldklubben OB kan trods den skuffende nedrykning fra 3F Superligaen se tilbage på et år med sorte tal. Resultatet skyldes primært et stigende spillersalg, flotte tilskuertal på Nature Energy Park og en stor opbakning fra sponsorerne.



De negative engangsreguleringer på 269 millioner kroner relaterer sig til underskud i Blue Ocean Robotics for 113 millioner og valutakursudsving indenfor Industribenet for 57 millioner kroner, mens værdireguleringer indenfor ejendomsbenet andrager 99 millioner kroner.

Bemærkelsesværdige underskud

Uden reguleringerne ville regnskabet have udvist et overskud på 174 millioner kroner.

Her skal det dog bemærkes, at Facit Bank, der i 2023 gav et underskud på 111 millioner kroner, er ejet direkte af 3C Holding 2021 Aps. og ikke indgår i 3C Groups regnskab.

- Vi er selvsagt ikke tilfredse med det negative resultat, men værdireguleringer er som oftest ude af ens egen kontrol og kan lige såvel bidrage positivt i kommende år, siger Jakob Munk Nielsen, administrerende direktør i 3C Groups.

Koncernens hotel-ben, Hotel Odeon, Hotel Odense og badehotellet Stella Maris, fortsatte samlet set sin positive udvikling og bidrog væsentligt til det positive årsresultat.

Hotel-udvidelse

Udvidelsen af Hotel Odense med opførelsen af 195 nye værelser, fire mødelokaler samt et nyt restaurantområde med plads til 225 gæster forløb planmæssigt og er klar til at slå dørene op til august i år.



3C Retail, der omfatter L'easy og D'E'R i Danmark samt Thorn i Norge og Sverige leverede et overskud før skat på 37 millioner kroner.

Både ejendomsporteføljen i 3C Groups, der primært består af udlejningsejendomme i Cortex Park, Østerlunden, Romerdalen og Åbrinken – alle i Odense – og erhvervsejendommene udviklede sig stabilt og bidrager til et tilfredsstillende driftsresultat, oplyses det.

Ny bestyrelsesformand

Kommunikations- og PR-bureauet KommPress leverede sit bedste resultat i virksomhedens historie, mens Nørgård Mikkelsen i årets første halvdel oplevede en tøvende efterspørgsel.

I andet halvår steg aktivitetsniveauet og kombineret med tilgangen af flere store kunder endte året samlet set tilfredsstillende.

På generalforsamlingen i juni 2024 valgte bestyrelsesformand Jørn Tolstrup Rohde at træde ud af bestyrelsen efter otte år.

I stedet indtræder Søren Vilby som nyt bestyrelsesmedlem, mens Brian Djernes blev valgt som ny formand.



Jakob Munk Nielsen forventer en positiv udvikling i 2024.



- Jeg forventer en fortsat stabil udvikling i alle vores forretningsben og med stigende omsætning og et positivt resultat i niveauet 150 til 300 millioner kroner, siger Jakob Munk Nielsen.