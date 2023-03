OB har bearbejdet ydmygelse op til vitalt AaB-møde

Det var noget af en snitter, som OB løb ind i mod FC København i søndags. Fynboerne blev undervejs ramt af to røde kort og tabte med hele 0-7 i den danske nationalarena.

OB har da også skullet bearbejde det store nederlag, fortæller forsvarsklippen Bjørn Paulsen, der har misset forårets første kampe på grund af en skade i akillessenen.

- Vi har set video og snakket individuelt og kollektivt om, at det ikke var godt nok, fortæller Bjørn Paulsen til OB's hjemmeside op til fredagens superligakamp mod AaB.

- Det er noget, der kommer til at sidde i OB-logoet i et stykke tid, og det eneste, vi kan gøre, er at vaske det væk fredag. Nu gælder det tre point og en ny kamp, hvor vi kan komme videre, fortsætter Paulsen.

OB har fået en skidt start på foråret med blot et point i tre kampe, og holdet får svært ved at nå med i top-6, der skiller sig ud i mesterskabsspillet efter de næste to runder.

På niendepladsen har OB tre point færre end Silkeborg på sjettepladsen, og tilmed har OB en klart dårligere målscore end de foranliggende hold.

Taber OB til AaB, skal fynboerne måske kigge nedad, for så vil afstanden til AaB under nedrykningsstregen blot være syv point. Også Lyngby på sidstepladsen har meldt sig ind i overlevelseskampen med søndagens sejr over Brøndby.

Bjørn Paulsen lægger derfor ikke skjul på, at det er en "utrolig vigtig" kamp for både OB og AaB.

- Jeg tror, at det bliver en krig. AaB er jo et hold, der også kan mærke Lyngby nu her og stadig har et hul op til os. Hvis de skal overleve, skal de have point på kontoen hurtigst muligt, så de kommer med alt, hvad de kan.

- Vi kæmper stadig for top-6, så længe der stadig er et håb, så det bliver en god og intensiv kamp med forhåbentlig tre point til os, siger Paulsen.

Han træner igen fuldt med hos OB og kan derfor være i spil til forårsdebut fredag aften i Odense, hvor der er kickoff klokken 19.