OB-helt ser mulig pokaltriumf lune efter en skidt sæson

Matchvinder Troels Kløve ser trods den manglende deltagelse i Superligaens mesterskabspil stor værdi i en pokaltriumf, hvis det skulle lykkes OB at gå hele vejen.

- Det vil være prikken over i'et at slutte denne sæson af med en pokaltriumf.

- Det vil være en kæmpe præstation af os. Det er vores drøm nu, når det nu ikke kunne blive til en top-6 placering, siger den 31-årige offensivspiller.

OB er i øjeblikket inde i en god resultatmæssig periode. Holdet har ikke tabt en kamp siden 20. marts.

Og med sejren i den første pokalsemifinale over Sønderjyske har fynboerne vundet fire af de seneste seks kampe i alle turneringer.

Den gode stime har Troels Kløve en mulig forklaring på.

- Mentalt synes jeg, vi har rykket os, hvis jeg skal pege på en årsag. Når vi er kommet bagud i kampene, så fortsætter vi med at kæmpe. I mange af de sejre vi har fået, har vi været bagud undervejs.

- Jeg føler, at vi er ovenpå mentalt lige nu, i modsætning til starten af året hvor vi leverede, men ikke fik resultaterne, siger matchvinderen.

Personligt havde Troels Kløve ikke scoret for OB siden 1. oktober sidste år i en 6-0-sejr over Vejle i Superligaen. Derfor var scoringen i pokalkampen mod Sønderjyske ekstra vigtig for ham.

- Det har været en hård periode for mig. Det er skønt endelig at kunne give noget til holdet igen.

- Specielt er det dejligt at bidrage med mål. Et mål giver også altid en ekstra portion selvtillid, siger Troels Kløve.

Returopgøret mellem Sønderjyske og OB spilles i Odense på torsdag i næste uge.

Pokalfinalen spilles Kristi himmelfartsdag på Brøndby Stadion 26. maj.