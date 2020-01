OB henter Mart Lieder til sommer

OB har sikret sig den 29-årige hollandske angriber Mart Lieder, der kommer til Ådalen i sommeren 2020. I øjeblikket spiller han i Sønderjyske, men skifter transferfrit til OB, når hans nuværende kontrakt udløber 30. juni.

Jeg havde flere muligheder, men jeg valgte OB, fordi deres spillestil passer til mig som spiller. Mart Lieder

- Vi har hentet os en meget arbejdsom angriber, der kender den danske Superliga, som han kom til i juli 2018. Han viste både i Holland og nu i Danmark, at han kommer til mange chancer, har en fin målnæse, og så er han fysisk stærk. Han har desuden megen fart i støvlerne og har gjort det rigtigt godt i SønderjyskE. Han kan spille alene på toppen og både i et to- og tremandsangreb, og derfor passer han godt til de måder, vi kan spille på. Han ville rigtigt gerne til OB, så det bliver spændende at få ham med i truppen til sommer, hvor han afgjort vil være med til at skærpe konkurrencen om de forreste pladser, siger sportsdirektør Jesper Hansen om vores kommende spiller.

Mart Lieder havde i følge OB flere klubber at vælge mellem, men fandt tilbuddet fra OB mest attraktivt.

- Jeg havde flere muligheder, men jeg valgte OB, fordi deres spillestil passer til mig som spiller. Jeg er en spiller med masser af passion på banen, og det håber jeg, at fansene i Odense kan lide. Det er en stor klub med megen historie, og den vil jeg gerne være en del af. Jeg skal arbejde hårdt for at få min chance på holdet, men det er jeg også 100 procent klar til. Jeg har haft en rigtig god tid i SønderjyskE, hvor jeg har bidraget med mål og assists, og jeg vil være helt fokuseret på at slutte godt af for den klub, der hentede mig til Danmark. Først når sæsonen er slut, vil jeg bruge al min energi på min nye klub, siger han.

Mart Lieder har tidligere spillet for FC Purmerend, Purmersteijn, Vitesse Arnhem, RKC Waalwijk, FC Dordrecht, FC Aarau og FC Eindhoven, inden SønderjyskE hentede ham d. 1. juli 2018.

Han spiller foråret færdigt for sønderjyderne og trækker i Stribet op til sæsonen 2020/21, hvor han har lavet en toårig kontrakt.