OB henter tidligere FC Midtjylland-talent

Det 16-årige målmandstalent Christoffer Bobber Møller skifter til sommer til Odense Boldklub. Han bliver en del af klubbens U19-hold. Han kommer fra FC Midtjyllands akademi, hvor han har spillet siden 2018. Den unge målmand har netop ophævet sin kontrakt med midtjyderne.

Den nye tilføjelse glæder teknisk chef på OB's akademi, Tonny Hermansen.

- Vi er rigtig rigtig glade for, at vi i dag har skrevet kontrakt med Christopher Bobber. Han er en spiller, som vi fulgte, og som vi også rigtig gerne ville have haft, inden han valgte at skifte til FC Midtjylland. Vi har også fulgt ham, mens han har spillet for dem, så han er en målmand, vi kender rigtig godt, og da han så stoppede i FCM, synes vi, at det gav rigtig god mening for os at forsøge at få Christopher til OB, siger han i en pressemeddelelse.

Ifølge den tekniske chef håber man på, at man med tiden kan udvikle målmanden til at blive førstemålmand i klubben. En plads Oliver Christensen for tiden indtager.

Før Christopher Bobber Møller kom til FC Midtjylland spillede han i Kolding IF. Han glæder sig til skiftet til det fynske.

- Jeg synes, OB er en fantastisk klub. Det er en åben klub, hvor jeg føler mig velkommen fra første øjeblik. Alle kommer og giver mig hånden, alle snakker med alle, og det virker til, at der er en rigtig god stemning. Så det er vildt fedt at blive en del af sådan et miljø, hvor der derudover er en masse gode trænere og spillere, siger han.

I det næste halve år kommer den 16-årige målmand igen til at spille for Kolding IF, som han lånes ud til. Til sommer står den på U19-fodbold med OB's akademihold.