OB holder fast i angrebstalent på lang kontrakt

Den 20-årige offensivspiller har sat sin signatur på en aftale, der gælder frem til sommeren 2025, oplyser OB på sin hjemmeside.

Hans tidligere aftale stod til at udløbe til sommer, hvorfor Fenger fra januar kunne forhandle frit med andre klubber om et transferfrit skifte til sommer.

Derfor er det en glad sportschef i OB, Michael Hemmingsen, som har fået papir på den talentfulde angriber.

- I vores strategi bestræber vi os på, at vi selv kan udvikle spillere til vores førstehold. Så at vi i dag skriver en lang kontrakt med Max, der kommer fra vores akademi, er rigtig glædeligt, siger han til hjemmesiden.

- Max er kun 20 år gammel, og han nærmer sig allerede 50 førsteholdskampe. At vi kan lave en kontrakt frem til 2025 gør, at der er en ro i forhold til, at vi sammen med ham kan udvikle ham så godt som muligt.

Max Fenger står lige nu noteret for 49 førsteholdskampe for klubben. Han har scoret ni mål.

- Som fodboldspiller drømmer man altid om at spille for det bedst mulige hold, og i OB er det en del af strategien at udvikle spillere fra eget akademi, der kan sælges til udlandet, forklarer Fenger om en af grundene til at forlænge.