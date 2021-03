OB hyrer Allan Gaarde til at finde ny cheftræner

OB henter forstærkning i arbejdet med at finde en ny cheftræner.

Det bliver den tidligere AaB-sportsdirektør Allan Gaarde, der skal hjælpe med det arbejde.

Det oplyser Enrico Augustinus, direktør i selskabet bag fodboldklubben OB, Odense Sport & Event, til B.T.

Tidligere mandag meddelte OB, at Jakob Michelsen med øjeblikkelig virkning stopper som cheftræner.

Michael Hemmingsen, der er sportschef i OB, overtager trænergerningen i resten af sæsonen.

Det betyder dog, at Michael Hemmingsen primært skal bruge sine kræfter på træningsbanen og i de resterende 11 kampe i Superligaen.

- Vi har lavet en aftale med rekrutteringsfirmaet onenexus fra Silkeborg, hvor vi har hyret fagspecialister ind. Et stærkt team bestående af tre mand med Allan Gaarde i spidsen.

- De skal afdække hele det skandinaviske marked. Vi har investeret det, der skulle til, siger OB-direktøren til B.T.

Han fortæller, at klubben vil præsentere en ny strategi for fremtiden i midten af april. Først derefter vil man ansætte en ny cheftræner.

OB-ledelsen har brugt de seneste uger på at beskrive en trænerprofil, og det skal Allan Gaarde og firmaet onenexus forsøge at matche så godt som overhovedet muligt.

Dermed står det også klart, at Michael Hemmingsen kun er ansat midlertidigt som OB-træner.

Det bekræfter Michael Hemmingsen også over for fanpodcasten Stemmer Fra Ådalen, hvor han slår fast, at han ikke skal være permanent cheftræner.

- Når de her to en halv måned er forbi, og vi forhåbentlig har fået en syvendeplads, så er jeg tilbage i min gamle rolle som sportschef, siger Michael Hemmingsen til Stemmer Fra Ådalen.