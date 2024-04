OB klager over rødt kort

Superligaklubben OB spillede med ti mand i den sidste halve time af opgøret mod Vejle, men Tom Trybull skulle aldrig have haft rødt kort, mener OB.

Derfor har klubben klaget over kendelsen.

⁠- OB’s opfattelse er, at situationen, der fører til Trybulls andet gule kort, bliver bedømt på en fejlagtig måde af dommeren under kampen. At advarslen påvirkede gårsdagens kamp er åbenlyst, men det er også en naturlig del af fodboldens betingelser. Fejl begås i vurderinger under kampe, men når konsekvensen nu er, at det også påvirker med en karantæne i den næste kamp, så er det noget, vi ønsker at få genovervejet af Fodboldens Disciplinærinstans, siger Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB.

OB tabte opgøret på hjemmebane blev efter et mål allerede efter ni minutter.