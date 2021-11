OB nedlagt af sent mål

Med en ny sen og afgørende scoring tog Brøndby en uhyre vigtig sejr, da OB søndag blev sendt hjem fra Brøndby Stadion med et nederlag på 1-2.

Sene mål har på det seneste afgjort Brøndbys kampe mod både Viborg og Vejle, og denne gang var det Morten Frendrups tur til at slå sømmet i modstanderens kiste.

Med sejren har Brøndby otte points forspring ned til OB, der jagter netop Brøndby for en plads i top-6, og fynboerne skal nu skabe mirakler for at nå sin målsætning i denne sæson.

Brøndby er nummer fem med 24 point efter 15 kampe, og der er fem point ned til AGF lige uden for top-6.

Jævnbyrdig kamp

Kampen var særdeles jævnbyrdig og blev spillet i et højt tempo. OB skabte store chancer i slutningen af kampen, men det var altså Brøndby, der var skarpest og løb med de tre point.

OB bragte sig efter otte minutter på 1-0 med et veludført kontraangreb, hvor midterforsvarer Jeppe Tverskov fandt Mads Frøkjær, der nettede tæt under mål.

Det mål var ganske symptomatisk for OB's tilgang til kampen. Gæsterne stod dybt og overlod bolden til Brøndby.

Efter 20 minutter dukkede Brøndbys Mikael Uhre op og headede udligningen ind til 1-1, da han efter en tilfældighed udnyttede tøvende forsvarsspil i OB-feltet.

Kæmpe chance til slut

Brøndby var siden i teten, men hverken de blå-gule eller OB skabte store muligheder før pausen, da kvaliteten i de afgørende momenter faldt i en halvleg, der blev spillet i et højt tempo.

Tempoet fortsatte højt i anden halvleg, hvor de sidste 45 minutter startede med et stort OB-overtag og muligheder til Tverskov på et hovedstød og Aron Thrandarson med en god afslutning.