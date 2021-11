OB og AGF deler i rodet og chancefattig affære

I en chancefattig affære spillede OB og AGF mandag aften 0-0 i Odense efter et superligaopgør, hvor ingen af mandskaberne for alvor fandt melodien.

Det uafgjorte resultat betyder, at hverken OB eller AGF for alvor haler ind på Brøndby, som ligger på den sjetteplads, der giver adgang til mesterskabsspillet.

OB og AGF har nu fem point op til klubben fra den københavnske vestegn.

Om det var nervøsitet, der prægede kampen, er uvist, men begge mandskaber havde alvorlige problemer i offensiven, hvor de havde store problemer med at skabe chancer kampen igennem.

Fra opgørets start var spillet meget rodet, og ingen af mandskaberne formåede at sætte sig på begivenhederne.

AGF var farligst, når holdet formåede at bringe kantspillerne Mustapha Bundu og Jon Dagur Thorsteinsson i spil, men alt for ofte endte det i ingenting.

AGF havde problemer med at få fyldt boksen op, og ofte var holdets angriber Patrick Mortensen isoleret med forsvarsspillerne fra OB.

OB havde store problemer med at skabe chancer, og meget symptomatisk for de stribede opstod hjemmeholdets største chance lidt tilfældigt, da et hjørnespark var ved at sejle i mål sidst i første halvleg.

AGF-stopperen Sebastian Hausner var dog på plads og reddede bolden på stregen.

Symptomatisk for hele kampen var en situation i anden halvleg, hvor OB i en kontrasituation var tre mod én, men også den chance formåede hjemmeholdet at formøble.

Kampbilledet fortsatte i den resterende del af kampen, selv om de to hold skruede tempoet og intensiteten en anelse op.

OB's Mart Lieder fik en stor mulighed, da han til sidst i kampen modtog bolden i feltet, men skarpheden svigtede hos angriberen i afslutningsøjeblikket.