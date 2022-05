OB og Viborg deler point i vigtig kamp

OB udbyggede sin flotte stime af ubesejrede kampe, men måtte tage til takke med 1-1, da holdet torsdag aften mødte Viborg hjemme på Nature Energy Park i Odense.

OB kom blæsende fra start og lagde et jerngreb på Viborgs defensiv med et højt og vellykket pres, hvilket gav pæne muligheder til både angriber Issam Jebali og midtbanespiller Mads Frøkjær.

Alligevel var det Viborg, der stik imod spil og chancer tog føringen, da midtbanespiller Jan Zamburek spillede angriber Jay-Roy Grot i en friløber, hvorfra han på sikreste vis udplacerede keeper Hans Christian Bernat og gjorde det til 1-0.

Men allerede 60 sekunder senere svarede de fynske værter igen, da Jakob Breum tilkæmpede sig et straffespark. Fra 11-meter-pletten var Jebali sikkerheden selv og bragte balance i regnskabet med pausestillingen 1-1.

Hvor det var OB, der startede bedst i første halvleg, var det Viborg, der kom bedst ud til anden halvleg, men uden det for alvor blev farligt.

Det var generelt en ganske chancefattig anden halvleg, hvor største mulighed var et skud fra Mads Frøkjær i 61. minut, der var var ved at overliste Viborg-keeper Lars Lund Pedersen.

De fremmødte fynboer på tilskuerpladserne fik sig alligevel en hektisk afslutning på kampen, da begge hold pressede på for at få alle tre point, hvilket udløste et hav af nærkampe og pæne chancer.

Pointdelingen betyder at der er status quo i toppen af nedrykningsspillet med to kampe tilbage.

Viborg har, ligesom inden opgøret, ét point ned til OB, der ligesom Viborg jagter den potentielt europagivende syvendeplads. Der resterer to kampe tilbage af sæsonen.