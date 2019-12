OB præsenterer ny sportschef: - OB er min klub

Den kommende sportschef i OB har spillet flere end 400 kampe i de blå og hvide striber. Og med en fortid som både spiller, anfører, assistenttræner og cheftræner kender han klubben særdeles godt.

Der er tale om Michael Hemmingsen, som nu får en ny rolle som sportschef i OB, hvor han skal afløse Jesper Hansen, der stopper efter mere end seks år på posten.

Det har været vigtigt for OB at finde en afløser, der kan bygge videre på det, som Jesper Hansen har udviklet.

- I et interessant felt af spændende kandidater var Michael Hemmingsen vores førstevalg. Ud over at kende klubben, kulturen og omgivelserne fra sine mange år i Ådalen, har han både som spiller og træner vist stor fodboldfaglighed og stærke lederegenskaber. Desuden kender han branchen og har et rigtigt godt netværk, siger Niels Thorborg, bestyrelsesformand i Odense Sport & Event i en pressemeddelelse.

Han tilføjer:

- Derfor er vi sikre på, at Michael er den rigtige til at bygge videre på det fundament, der er blevet skabt de senere år. Vi har fået udviklet en stærk kultur omkring ligatruppen og akademiet, som skal fortsætte. Michael skal naturligvis også fokusere på at udbygge sine og OB’s relationer til relevante agenter, så han i samarbejde med sportsudvalget kan sammensætte den stærkest mulige spillertrup.

Hjemvendt efter 10 år

Michael Hemmingsen vender tilbage til OB efter ti år, hvor han ikke har haft en funktion i klubben. I mellemtiden har han været i Sønderjyske, Randers FC, FC Vestsjælland og senest Næstved.

Men nu er han klar til at vende hjem til en klub, hvis udvikling han har fulgt tæt.

- Jeg er fantastisk glad for den udfordring, jeg har fået i OB. Det er en drøm, for OB er min klub, og jeg glæder mig virkelig over at være tilbage i klubben, som i min optik har et top 6-mandskab, siger Michael Hemmingsen.

Vigtige evner

Nuværende sportsdirektør Jesper Hansen er ikke i tvivl om, at den rigtige er fundet. Kombinationen af den 52-årige Hemmingsens erfaringer fra OB og i rollen som træner i landets bedste rækker giver evnerne til at varetage det sportslige ansvar i OB.

- Jeg er sikker på, at Michael Hemmingsen har alle de faglige kompetencer, som OB har kigget efter. Hans betydning for OB som spiller var uvurderlig, og jeg synes også, at han som træner har leveret flotte præstationer – senest, da han førte fra Næstved fra 2. division til toppen af 1. division, hvor de var tæt på oprykningskampe til 3F Superligaen. Jeg glæder mig til at se, hvad Michael og OB kan føre det til, siger Jesper Hansen i pressemeddelelsen.

Michael Hemmingsen tiltræder som sportschef fra 2. januar.

