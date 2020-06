OB-profil skifter til Bundesliga-oprykker

Fodboldspilleren Jacob Barrett Laursen vinker farvel til Odense og skal efter sommerferien spille for Bundesliga-oprykkeren Arminia Bielefeld, hvor han har fået en treårig aftale. Det oplyser OB i en pressemeddelelse.

Den 25-årige venstreback startede karrieren i AaB, inden han skiftede til italienske Juventus.

Opholdet i det norditalienske kastede ikke succes af sig, og Jacob Barrett blev lejet tilbage til OB i Superligaen.

OB har lagt denne video på YouTube, hvor OB TV sammen med Jacob Barrett Laursen ser tilbage på de syv år, hvor han har været stribet.

Tak for denne gang Barrett!

Lejeopholdet blev gjort permanent, og Barrett har tilbragt de sidste syv år i Odense. I den tid har han spillet 127 kampe, scoret otte mål og lavet 16 assister.

- Det har været en fantastisk tid i Odense, hvor jeg nu har været i hele syv år.

- Det siger lidt om, hvor meget jeg holder af klubben, og de folk, jeg har med at gøre hver dag i Ådalen, siger han.

Sportsdirektør i Arminia Bielefeld Samir Arabi udtaler, at klubben har holdt øje med danskeren i lang tid.

- Vi er overbeviste om, at han bliver en god offensiv back. Hans fart og løbepensum passer godt ind i vores spillestil. Vi er glade for, at Jacob har besluttet sig for at komme til Bundesligaen, siger han.

Jacob Barrett Laursen takker Joan Simun Edmundsson, som han spillede sammen med i Odense mellem 2016 og 2018, og som Laursen nu igen bliver holdkammerat med i Tyskland.

- Jeg spillede med ham i Odense for et par år siden, så jeg havde adgang til en masse informationer om Arminia Bielefeld. Så beslutningen om at komme dertil var nem, siger han.

Arminia Bielefeld-træner Uwe Neuhaus glæder sig til at få holdets nye venstreback i gang.

- Jacob har fået en fremragende fodbolduddannelse, og har allerede været i den bedste danske række. Vi ser ham som en beslutsom spiller, der passer godt ind på holdet, siger han.