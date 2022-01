OB sender landsholdsspiller til 1. divisionsklub

I første omgang er de to klubber blevet enige om en lejeaftale, der løber frem til sommer, oplyser klubberne på deres hjemmesider.

AC Horsens har samtidig fået sig en købsoption med i aftalen, og det betyder, at østjyderne, der spiller i 1. division, har førsteret til at købe Opondo, hvis de skulle være interesserede i det.

- Vi er rigtig glade for at have Moses Opondo i truppen, da han er topprofessionel både på og uden for banen.

- Vi må dog erkende, at for Moses' egen udvikling er det ikke blevet til nok minutter på banen, og derfor har vi besluttet at udleje ham resten af foråret, siger OB-sportschef Michael Hemmingsen.

OB hentede Moses Opondo i Vendsyssel FF i 2019, og han har siden optrådt 72 gange for klubben. I Horsens bliver han genforenet med Jens Berthel Askou, som var hans træner i det nordjyske.

Askou har i denne sæson ført Horsens til en foreløbig fjerdeplads i landets næstbedste række.

- Jagten på spilletid har virkelig været i fokus for mit vedkommende i forhold til at finde en anden klub. Jens Berthel Askou er jo ikke helt ukendt for mig, og han er en kæmpe faktor for, at jeg gerne vil spille for AC Horsens, siger Opondo.

Den 24-årige midtbanespiller har rødder i Uganda, hvor han er født. Han kom dog i en ung alder til Danmark, hvor han er vokset op. Han har fået en stor del af sin fodboldopdragelse i AaB.

Han har spillet to landskampe for Ghana.