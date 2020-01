OB sikrer sig endnu en spiller

OB har forstærket truppen med forsvarsspilleren Alexander Juel Andersen. På sin hjemmeside skriver den fynske superligaklub, at 28-årige Andersen er købt fri af 1.-divisionsklubben Vendsyssel.

Alexander Juel Andersen var i efteråret lejet ud til OB, hvor han spillede 11 kampe i Superligaen og to kampe i pokalturneringen. Han har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2022.

- Jeg er først og fremmest rigtig glad for, at jeg får lov til at fortsætte i OB. Det var oplagt for mig, da jeg kender klubben nu og er faldet godt til både på og uden for banen.

- Jakob Michelsen (OB-træner, red.) har vist mig tillid, og det betyder, at jeg har fået en del spilletid og været inde i en fin udvikling, som jeg selvfølgelig håber fortsætter, siger Alexander Juel Andersen.

Sportsdirektør: Betyder meget for holdet

Hos OB er man godt tilfreds med, at lejeaftalen er blevet vekslet til en permanent kontrakt, fortæller sportsdirektør Jesper Hansen.

- Alexander Juel Andersen greb chancen og har gjort det så godt, at vi fandt det naturligt at lave en ny aftale med ham.

- Han har spillet en del kampe for os i efteråret, hvor han med sin fleksibilitet og erfaring har vist sit store værd for holdet. Han er gennemført professionel og spiller den position, som træneren sætter ham på uden at kny, siger Jesper Hansen.

Mandag meddelte OB, at klubben har sikret sig den hollandske angriber Mart Lieder. Tirsdag kom det frem, at Emmanuel Sabbi skifter til OB fra Hobro.