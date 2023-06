OB skriver kontrakt med endnu en svensker

OB har lavet en treårig aftale med den 19-årige kantspiller Johannes Selvén fra Sverige. Det oplyser superligaklubben.

- Johannes har nogle stærke kvaliteter og har vist et stort potentiale. Han er en ung og meget hurtig spiller, som vi håber at kunne udvikle til at have kampafgørende kvaliteter i Superligaen, siger Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB.



Den unge svensker kommer til OB på en fri transfer. Han har spillet i IFK Göteborg, der ligger i den bedste svenske liga.

- Min drivkraft er udvikling, og OB har præsenteret mig for en god plan med hensyn til, hvor klubben vil hen, og hvordan jeg kan bidrage på kort og langt sigt, siger Johannes Selvén.