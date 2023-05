OB smider point efter drømmestart

Trods drømmestart lykkedes det kun OB at få ét point i fredagens hjemmekamp mod nedrykningstruede AaB.

Allerede efter 13 minutter bragte Emmanuel Sabbi fynboerne foran med 1-0 på Odense Stadion. Det er tredje kamp i træk, han scorer.

1-0 var også pausestillingen, men nordjyderne, der har desperat brug for point for at undgå nedrykning, fik udlignet midtvejs i anden halvleg til slutresultatet 1-1. AaB er dermed - i hvert fald midlertidigt - over nedrykningsstregen i Superligaens nedrykningsspil.

OB er ét point efter FC Midtjylland på syvendepladsen, der giver mulighed for europæisk fodbold næste sæson. Midtjyderne spiller dog først søndag.

OB spiller sin næste kamp i Lyngby søndag den 21. maj.