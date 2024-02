OB-spiller betragter forårspremiere som en finale

Viborg og OB skyder fredag aften endelig Superligaen i gang efter vinterpausen.

Og efter et skuffende efterår for begge mandskaber er der meget på spil, lyder det fra OB's højreback Leeroy Owusu.

- Det er en virkelig vigtig kamp, og det føles lidt som en finale for os, selv om der stadig er længe tilbage af sæsonen, siger han til OB's hjemmeside.

- Vi har bare følelsen af, at vi er nødt til at gøre alt for at vinde den kamp, og derfor bliver det en hård kamp.

Efter 17 runder befinder OB sig på niendepladsen i Superligaen - to point bag Viborg.

Både OB og Viborg skiftede i efteråret cheftræner, hvorfor fredagens opgør også kan gå hen og blive en smule uforudsigeligt.