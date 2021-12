OB-spiller inden vigtig kamp: - Vi skal vinde for Lars

Spillet stoppes i 9. minut

OB spiller den vigtige pokalkamp mod Randers FC med kampstart klokken 19.30, men både inden og under kampen vil målmandslegenden blive hyldet.

Et kvarter inden kampstart vil der blive spillet Andrea Bocellis “Time to Say Goodbye” i højttalerne på stadion. Sangen blev spillet, da Lars Høgh spillede sin sidste OB-kamp.

Spillet bliver desuden stoppet efter 8 minutter og 17 sekunder for at markere, at Lars Høgh nåede 817 kampe for OB. Det er dansk klubrekord.

Når søndagens pokalkamp er spillet, går OB-spillerne på juleferie, da næste superligakamp først er i 2022.