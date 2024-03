OB-træner afviser ambitioner om top-seks

Efter søndagens nederlag til FC København missede OB endnu en gang top-seks og dermed slutspillet i Superligaen efter en skuffende sæson med trænerfyring og svigtende resultater, især på hjemmebane.

- Det har aldrig nogensinde været noget erklæret mål i min tid i forhold til top-seks. Strategien er meget klar: Det er ren overlevelse, siger cheftræner Søren Krogh.

46-årige Søren Krogh var assistenttræner i OB under den tidligere cheftræner Andreas Alm, der blev fyret i november på grund af dårlige resultater.

Han afviser også, at der var en knap så munter stemning på Odense Stadion efter nederlaget, hvor holdet endnu ikke har fået en sejr i denne sæson.

- Der var ikke nogen trykket stemning. Vi leverede en god præstation, selv om det klinger hult, siger han.

OB skal i stedet for medaljer kæmpe for at undgå nedrykning til 1. division.

- Det bliver drabeligt, og det bliver sikkert afgjort i sidste spillerunde, fortæller OB-træneren.