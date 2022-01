OB-træner om halvsæson: Vi skal vinde - ellers er det ligemeget

- Jeg er glad for at høre, at han har de ambitioner. Det tyder på, at han har det godt og ser muligheder for det, siger Andreas Alm.

Men samtidig indser cheftræneren også, at der nok er lange udsigter til at få Christian Eriksen på holdkortet i Odense.

- Hvis jeg skal være realistisk, er jeg vældig glad for de spillere, jeg har. Men det er klart, der er en ekstra dimension i det navn og den spiller, fortæller Andreas Alm.

Så hvis muligheden byder sig afviser Andreas Alm ingenting

- Gode spillere er der altid plads til.