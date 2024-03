OB vinder tiltrængt sejr i Vejle

OB fik søndag lagt afstanden til nedrykningsstregen, da holdet ude slog Vejle med 1-0 efter et mål af Max Fenger.

Vejle spillede generelt en skidt kamp, men spændingen var alligevel intakt hele vejen til slutfløjtet.

Sejren var OB's sjette i 11 udekampe, og fynboerne er dermed et af ligaens bedste udehold.

Nul sejre hjemme betyder dog, at OB er en foreløbigt nummer syv i tabellen med kun en marginal chance for at indhente Silkeborg og komme i mesterskabsspillet.

Vejle er nummer 11 med et point op til Lyngby over stregen.

Dimitrios Emmanouilidis har vist lovende takter for Vejle i foråret, og han var også meget tæt på at bringe Vejle foran efter fem minutter, men OB-keeper Viljar Myhra snuppede grækerens hovedstød med en fantomredning.

Det kickstartede en flot halvleg af gæsterne, der med Rami Al-Hajj som dirigent styrede opgøret og tilspillede sig en håndfuld fine muligheder og holdt Vejle-keeper Nathan Trott travlt beskæftiget.

Det var dog et hjørnespark, som efter 11 minutter gav fynboerne føringen. Max Fenger steg upresset til vejrs og pandede bolden ind bag Trott.

Emmanouilidis fik ti minutter før pausen også bolden i nettet, men var åbenlyst offside i situationen.

Al-Hajj åbnede anden halvleg med et følt forsøg på overliggeren, mens ellers var anden halvleg i lange perioder en tam affære.

Vejle evnede ikke meget, men da OB ikke formåede at lukke kampen, blev det alligevel spændende i slutfasen.

Her tilspillede Vejle sig et par fine bud på en udligning, men Myhra var på plads for gæsterne, da først Yeni Ngbakoto og siden German Onugkha forsøgte sig.