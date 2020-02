OB's nyindkøb kan få debut mod Randers

OB er søndag på en vigtig opgave på udebane mod Randers FC.

Den fynske klub har brug for point - og allerhelst tre af slagsen - hvis de skal gøre sig forhåbninger om at holde fast i muligheden for en top seks-placering.

Søndag morgen har cheftræner Jakob Michelsen offentliggjort sin trup, og med i den 18 mand store trup er det tyske nyindkøb Mart Lieder, der kan få sin debut.

Mart Lieder kom til fra Sønderjyske i vinterpausen. Egentlig skulle han først have skiftet til Odense til sommer, men efter salget af Bashkim Kadrii valgte man at hente angriberen med det samme.

Læs også OB under pres: - Vi skal være dygtige og heldige

OB ligger for nuværende på en niendeplads med 27 point. Med en sejr kan de komme op på siden af Randers FC, der ligger på syvendepladsen med 30 point.

Klubben har som målsætning at være med i mesterskabsspillet, og det kræver, at man ender i top seks. Derfor er der også meget på spil mod kronjyderne.

- Vi skal være bedre, og vi skal være dygtigere, og vi skal være heldigere, og vi skal spille en god kamp, sagde cheftræner Jakob Michelsen torsdag til TV 2/Fyn.

Kampen fløjtes i gang klokken 14.