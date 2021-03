Observerer trafikken: Kameraer sat op langs Fynske Motorvej

Det skal nu dreje sig om to tilsyneladende helt almindelige master.

Fra den ene mast hænger en lille, sort kugle, mens der på den anden mast er monteret, hvad der til forveksling kunne ligne en lille flyvemaskine med en hvirvlende propel.

På toppen af den ene mast sidder en lille vindmølle, der til forveksling kunne lige en lille flyvemaskine med propel. Foto: Morten Urup Skov

Masterne er placeret ud til Fynske Motorvej, og som forbipasserende billist med et speedometer, der for længst har passeret de 100 kilometer i timen, lægger man nok næppe mærke til de to master.

Men selvom man ikke lægger mærke til dem, så er de faktisk placeret lige netop der med ét bestemt formål.

- Jamen på toppen af den ene mast er der monteret et lille kamera, som kan filme 360 grader rundt, og den anden mast er både udstyret med solceller, en vindmølle på toppen og en batteripakke i bunden, siger Jonas Johnsen, der er ingeniør ved Vejdirektoratet, og fortsætter:

- Kameraet her skal bruges til at observere trafikken.

Overvåger trafikken under udvidelse af Fynske Motorvej

Men det er altså ikke bare for sjov, at Vejdirektoratet har opstillet de to sammenhørende master - og i øvrigt en række master, præcis som de to beskrevet - langs Fynske Motorvej.

Kameraerne er blevet sat op, så Vejdirektoratet kan holde øje med med trafikken, mens et større arbejde med at udvide Fynske Motorvej står på.

Udbygning af Fynske Motorvej Omkring 24 kilometer af Fynske Motorvej bliver udbygget af Vejdirektorartet, således at motorvejen går fra fire til seks spor. Projektet er delt ind i to etaper. Den første etape startede i 2019 fra afkørsel 53 Odense V og til Gribsvad. Projektets anden etape er så småt ved at gå i gang, og her drejer de sig om strækningen fra Gribstad til Nørre Aaby. På strækningen er der ofte trængsel, og den største belastning sker i myldretiden om morgenen og om eftermiddagen. Det betyder, at trafikanter ofter holder i kø, og det øger også risikoen for uheld. Derfor bliver motorvejen altså udvidet fra fire til seks spor. Udbygningen forventes færdig inden udgangen af 2022, og man anlår, at billister på årsbasis kommer til at spre 28 timer på strækningen svarende til otte minutter om dagen. Kilde: Vejdirektoratet.

- Kamerarene skal bruges i anlægsperioden, mens vi udvider den Fynske Motorvej, og de bliver brugt til at observere trafikken, så vi kan holde øje med, at det glider som planlagt, siger Jonas Johnsen.

Planerne for Fynske Motorvej har ligget i støbeskeen længe, og målet er seks spor i stedet for fire og en reduktion i ulykker.

Og netop til ulykke tjener kameraerne også et formål.

- Vi bruger også kamerarene, når uheldet er ude, og politi og beredskab skal ud og løse en situation. Så har de altså mulighed for at benytte sig af kamerarene, siger Jonas Johnsen.

Vejdirektoratet har i forbindelse med andre motorvejsprojekter brugt samme løsning med kameraer og har gode erfaringer med det. Men direktoratet vil også bruge de fynske motorvejskameraer til mulige forbedringer.

- Der bliver optaget en kortere periode fra kamerarene, og de optagelser bliver brugt til at analysere trafikadfærden i nogle særlige situationer, som vi er opmærksomme på under anlægget, og det er med henblik på at rette akutte situationer, men også til fremtidig læring, fortæller Jonas Johnsen.