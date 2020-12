Odense-firma sætter stor pris på ældre medarbejdere

Skuldrene er lidt slidte, men Jørn Bregnedal Christensen er stadig tømrer på fuld tid, selv om han med sine 65 år for længst har passeret efterlønsalderen.

- Det er tre år siden, at jeg kunne være droppet ud af arbejdsmarkedet. Men jeg kan godt lide at gå på arbejde. Sidste vinter gik jeg ned i tid, men da vi så nåede foråret, gik jeg op på fuldtid igen.

Jørgen Bregnedal er ansat ved Odense Bygningsservice og er et godt eksempel på, at der stadig er masser af arbejdskraft i ældre håndværkere, selv om de ikke længere er så hurtige på et stillads.

Vi møder ham en grå, råkold efterårsdag i Gartnerbyen i Odense, hvor han er i gang med at bygge et skur.

- Man bliver da langsommere, og det der med at rende rundt på et tag, er jeg nok ikke så god til længere, siger Jørn Bregnedal.

Både unge og ældre

Odense Bygningservice har cirka 75 medarbejdere og lægger vægt på, at der er en stor aldersspredning blandt firmaets mange murere, tømrere, snedkere og ingeniører.

- Jeg havde for nylig valget mellem en på 63 år og en på 23 år. Jeg valgte den ældste. De ældre har en større mødestabilitet, de har ikke barns første sygedag, og så har de en erfaring, som de kan give videre til de unge, siger afdelingschef Lars Christian Jensen fra Odense Bygningservice.

- Så kan det godt være, at nogle af dem er lidt nedslidte, men så kigger vi på deres fysik og finder de arbejdsopgaver, som passer til dem. Det er ikke så længe siden, at vi måtte sige farvel til en god mand, som vi gerne ville have beholdt. Han gik først ned på fire dage, senere ned på tre dage, og vi kunne godt have sat ham endnu længere ned, men han valgte så at stoppe, da han blev 66 år.

Alder betyder noget

Odense Bygningsservice har valgt at gå en anden vej end de fleste andre arbejdsgivere, som ofte lader sig skræmme, hvis ansøgerne har en dåbsattest, som er lidt gulnet i kanterne.

Jørn Bregendal på 65 år bliver så længe på arbejdsmarkedet, som han kan. Foto: Ken Petersen

Rekrutteringsekspert, direktør Morten Ballisager fra Konsulenthuset Ballisager har set mange eksempler på, at seniorerne sorteres fra alene på grund af deres alder. Fire ud af 10 virksomheder betragter ældre medarbejdere som den mindst attraktive arbejdskraft, viser en undersøgelse.

- Alder betyder noget for arbejdsgiverne. Det er en af de ting, mange virksomheder lægger ind som data, når der slåes stillinger op. I virkeligheden burde det jo være ligegyldigt, men i halvdelen af de opgaver, vi løser for virksomheder, får vi at vide, at alder betyder noget, siger Morten Ballisager.

Han undrer sig over, at virksomhederne ikke har fået øjene op for alle de kvaliteter, som ligger hos seniorerne.

- Det er nok blanding af nogle fordomme, som er ude i virksomhederne. Og der er jo også virksomheder, som har erfaringer med nogle af de seniorer, som mangler motivation og lyst til at lære nyt.

- Men seniorerne er jo lige så forskellige som alle andre aldersgrupper, lyder det fra Morten Ballisager.

Så længe jeg kan, bliver jeg ved Jørn Bregendal, 65 år, tømrer

Tager et par år ekstra

Odense Bygningsservice lægger ikke skjul på, at nogle ældre selvfølgelig vælges fra på grund af dårlig fysik eller andre forhold. Men der er i følge afdelingschefen ingen, som vælges fra alene på grund af høj alder.

Hvem er bedst på jobbet - de unge eller de ældre? Fynske arbejdsgivere er blevet spurgt om, hvor yngre ansatte i alderen 30-40 år har de bedste kompetencer, og hvor ældre medarbejdere i alderen over 60 år er bedst.



Fleksibilitet: Ældre vinder 90-53



Sociale færdigheder: Ældre vinder 95-90



Loyalitet: Ældre vinder 94-50



Ledelseskompetencer: Ældre vinder 85-66



Pålidelighed: Ældre vinder 94-76



Evne til at håndtere store pres: Ældre vinder 32-8



Motivation til ekstra indsats: Ældre vinder 95-76



Engagement: Ældre vinder 89-30



Mindre sygefravær: Ældre vinder 89-30



Produktivitet: Yngre vinder 92-85



Kreativitet: Yngre vinder 84-53



Vilje til at lære nyt: Yngre vinder 97-69



Godt fysisk helbred: Yngre vinder 88-58



Teknologiske færdigheder: Yngre vinder 57-3



- Den erfaring man har opnået gennem 35 eller 40 år på arbejdsmarkedet er virkelig meget værd, og den erfaring kan vi bruge i virksomheden, også selv om der kan være nogle udfordringer, som følger med alderen.

- For eksempel på det digitale område. Det kan være registrering af arbejdstid på smart-phone eller andre ting, det kniber med. Men så må vi lære dem op, hvis vi skal have glæde af alle de andre kompetencer, som ældre medarbejdere kan give os, siger Lars Christian Jensen.

Jørgen Bregnedahl, som nu har været i firmaet i 25 år, føler sig da også rigtig godt behandlet af sin arbejdsgiver, så han har derfor tænkt sig at snuppe et par år ekstra.

Lars Christian Jensen er afdelingschef i Odense Bygningsservice, hvor Jørn Bregendal arbejder. Han sætter pris på de ældres arbejdskraft. Foto: Ken Petersen

- Jeg synes jeg er født med et godt humør og at folk godt kan lide at arbejde sammen med mig. Jeg har så mange gode kolleger her, og så har jeg gået med nogle gode knægte, som skulle oplæres.

- Men jeg får lov til at sætte det tempo, jeg kan holde til. Det har de yngre kolleger fuld forståelse for. Hver gang der er noget tungt, siger de: "lad nu være gamle".

- Og skulle jeg miste jobbet, så går det nok alligevel. Jeg har jo både efterlønnen og en optjent bonus, som venter på mig. Men så længe jeg kan, bliver jeg ved, siger Jørn Bregnedal.