Odense Håndbold misser igen en titel: Det fylder meget

En ond ånd virker til at hvile over Odense Håndbold. I hvert fald når det kommer til det sidste skridt mod en titel.

Igen søndag glippede det for klubben at få en titel i hus, da håndboldkvinderne tabte pokalfinalen med 25-33 til Herning-Ikast Håndbold.

Det er andet år i træk, at klubben taber pokalfinalen, ligesom Odense også uden held har været tæt på at vinde ligaen.

- Jeg ved ikke, hvad der sker, siger Odense-træner Jan Pytlick.

- Men det er også noget, man selv er herre over. Hvis man spiller godt, så får man hurtigt slettet den onde ånd, men det var vi ikke i stand til.

- Selvfølgelig fylder det noget, at vi endnu ingen titler har. Men lige nu er jeg mest skuffet over, at vi ikke er i stand til at vinde. Det er det, jeg ærgrer mig mest over, siger han.

Også Odense-fløjes Trine Østergaard havde de manglende titler i tankerne, da hun sammen med resten af holdet måtte nøjes med sølvmedaljen søndag.

- Det er ikke en hemmelighed, at det fylder rigtig meget. Det er ikke noget, jeg går og tænker over hver dag, men når der kommer de her store kampe, og vi har muligheden for at tage en titel til klubben, så er det noget, der fylder meget.

- Det er noget, vi jagter, og noget vi rigtig gerne vil. Og personligt er det lang tid siden, jeg selv har vundet en guldmedalje, så det vil jeg rigtig gerne prøve igen. Især med Odense, siger Østergaard.

Hun tror, at det handler om, at holdet stadig er relativt nyt og mangler erfaring med at spille finaler.

- Det er bare noget, der skal trænes. Hvis man ikke har stået i det før, så ved man måske ikke, hvad der skal til.

- Men nu synes jeg også, at vi er ved at være der, hvor vi godt ved, hvad det handler om, og at det ikke var godt nok af os i dag, at vi ikke ramte niveau, siger hun.

