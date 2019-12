Odense Håndbold taber finale og misser trofæ

For andet år i træk endte pokalfinalen med et nederlag for Odense Håndbolds vedkommende.

Der var klasseforskel, da Herning-Ikast og Odense Håndbold stod over for hinanden i pokalfinalen ved kvindernes Final 4-stævne i Holstebro søndag eftermiddag.

Og det var midtjyderne, der dominerede kampen, som blev vundet med 33-25.

Læs også Odense-profil kalder semifinalesejr for heldig

Herning-Ikast kan dermed føje endnu en pokal til rækken, der i forvejen tæller syv pokaltriumfer.

Derimod lykkedes det heller ikke denne gang for Odense at vinde en titel, og Jan Pytlicks mandskab har stadig sin første titel til gode på tværs af alle de store turneringer.

Sidste år tabte fynboerne også finalen i pokalturneringen til Nykøbing Falster Håndboldklub.

Odense havde hele ni spillere med på holdet, der i december var med til kvindernes VM i Japan. Derudover var fynboerne lørdag i forlænget spilletid mod København Håndbold, inden semifinalen blev vundet med et enkelt mål.

Det hårde program så i den grad også ud til at have sat sine spor hos Odense-mandskabet.

Spillerne kunne slet ikke finde rytmen i angrebet, og et hav af dumme forsvarsfejl blev udnyttet af midtjyderne.

Odense fik heller ikke meget hjælp fra sine to keepere. Både VM-guldvinderen, hollandske Tess Wester, og den danske landsholdsmålmand, Althea Reinhardt, stod begge stod med lave redningsprocenter.

Samtidig leverede Herning-Ikast tæt på den perfekte første halvleg, hvor der stort set ikke blev sat en fod eller hånd forkert.

Midtjyderne udnyttede enhver Odense-fejl, mens 38-årige Sabine Englert i målet på fornemste vis tog fra og endte med en redningsprocent på 48.

Læs også Drøm går i opfyldelse: OB henter ung angriber i Danmarksserien

Holdene fulgtes ad til 5-5, men derfra trak Herning-Ikast fra og kunne gå i omklædningsrummet efter de første 30 minutter med en 20-9-føring.

Det lignede, at Jan Pytlick havde snakket med meget store bogstaver i pausen, og det var også et forvandlet Odense-hold, der løb på banen til anden halvleg.

Der kom mere energi i spillet, og fynboerne stod for de første tre scoringer, inden Herning-Ikast igen kom på måltavlen efter knap syv minutters spil.

Men selv om anden halvleg blev en mere lige affære, var der ikke meget, fynboerne kunne stille op mod det store forspring, som Herning-Ikast aldrig satte over styr.