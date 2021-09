Odense knækker tyrkere i god åbning på Champions League

Bortset fra en kortvarig forskrækkelse i anden halvleg kom Odenses håndboldkvinder perfekt fra start i Champions Leagues gruppespil.

Det lykkedes Odense at vinde 31-25 ude over tyrkiske Kastamonu Belediyesi efter en solid og overbevisende kamp.

I første halvleg fulgtes holdene ad frem til stillingen 5-5, men herfra trak Odense støt og roligt fra og kom foran 13-8.

Tyrkerne fik håb

Det kunne være blevet en større føring i slutfasen af første halvleg, men tyrkerne fik reduceret, så Odense kun var foran 15-11 ved pausen.

Det gav Kastamonu Belediyesi et lille håb i anden halvleg, og tyrkerne var faktisk ved at lave et comeback.