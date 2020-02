Odense Letbane får 19 påbud for dårligt arbejdsmiljø

Tunge løft, farlige stilladser, snublefare, manglende afskærmning og rodede arbejdspladser.

Det er blot nogle af de forhold, som Arbejdstilsynet har slået hårdt ned på hos Odense Letbane.

I alt har Arbejdstilsynet givet 19 påbud og udstedt seks vejledninger, der skal gøre arbejdsmiljøet bedre hos letbanen.

Det viser en aktindsigt, som TV 2/Fyn har fået hos Arbejdstilsynet.

- Det er selvfølgelig ikke godt nok, men det afspejler meget godt vores medlemmers hverdag ude på arbejdspladser, siger Torben Knudsen, formand hos 3F Bygningsarbejdere i Odense.

Et af de firmaer, der har været i Arbejdstilsynets søgelys, er den spanske underleverandør Motanjes Lesaca, hvor medarbejderne blev snydt for 700.000 kroner sidste år.

Her konstaterede Arbejdstilsynet den 17. april 2019, at de ansatte løftede rundt på paneler, der vejede 115 kilo stykket. De i alt 375 paneler, de var i gang med at flytte med håndkraft, skulle monteres som tagbeklædning.

- Ja, det er helt vildt, men det afspejler virkeligheden. Arbejdstilsynet har haft et særligt fokus med letbanen, som vi gerne så ført ud i livet på andre arbejdspladser også, siger Torben Knudsen.

Odense Letbane P/S har også selv fået et påbud.

Den 20. maj gav Arbejdstilsynet letbanen et strakspåbud for mangelfuld planlægning af arbejdspladsen ved letbanens kontrolcenter. Blandt andet var håndværkere og maskiner ikke adskilt sikkerhedsmæssigt forsvarligt på arbejdspladsen.

- Det er selvfølgelig aldrig tilfredsstillende, når man får et strakspåbud, men lige præcist kontrolcentret er et meget kompliceret arbejdsområde, som både vi og Arbejdstilsynet har været specielt opmærksom på, siger letbanedirektør Mogens Hagelskær til TV 2/Fyn.

Godt halvdelen af letbanens strakspåbud er givet netop i forbindelse med arbejdet på kontrolcentret.

Mogens Hagelskær hæfter sig dog samtidig ved, at der har været meget få arbejdsulykker i forbindelse med letbanebyggeriet.

I 2019 var der registreret fire arbejdsulykker, som medførte 20 dages sygefravær.

Arbejdstilsynets sanktioner ved Odense Letbane i 2018 og 2019 Antal strakspåbud i alt - 19 Vejledninger – 6 Strakspåbud ved kontrolcenter – 10. Påbud omfatter bl.a: løft, arbejdsstillinger, afskærmning, snublefare, afskærmning af maskiner, stilladsopbygning, mangelfuld organisering af arbejdsplads. Firma (konsortium) med flest strakspåbud (10) er Comsa-Munck Joint Venture I/S.

- Opdager vi, at ting ikke er i orden, er vi der lige med det samme. Sammen med Arbejdstilsynet har vi et meget tæt tilsynssystem. Jeg vil ikke acceptere, at forholdene ikke er i orden, og vi følger op med fast hånd, siger Mogens Hagelskær.

3F erkender, at det i sidste ende er medarbejdernes ansvar at sige fra, når sikkerheden er i fare.

- Men vores medlemmer vil gerne arbejde og er der ikke sikkerhedsudstyr ved hånden, er de ikke altid gode nok til at sige fra, siger Torben Knudsen.

Letbanens direktør vil ikke give nogen garanti for, at man helt kan undgå flere påbud.

- Procedurerne, instrukserne og tilsynet er på plads, men vi kan ikke gardere os imod, at der er nogen, der springer over, hvor gærdet er lavest. Men vi har en fast hånd på det her område. For det er vigtigt, at det er sikkert at komme på arbejde og hjem igen, siger Mogens Hagelskær.

TV 2/Fyn har også fået aktindsigt i det samlede antal påbud hos Århus Letbane.

Aktindsigten viser, at der givet 12 strakspåbud til Århus Letbane, to forbreve til straksforbud og seks vejledninger. Arbejdstilsynet understreger dog, at Arbejdstilsynet måske kan have afgivet flere reaktioner.

Odense Letbane forventes at være i drift senest i september 2021.

TV 2/Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Arbejdstilsynet omkring tilsynet med letbanearbejdet i Odense.