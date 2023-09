Odense og UNESCO: - Uden sammenligning det største, mener borgmester

Nonnebakken i Odense optages sammen med fire andre vikingeborge på UNESCO's Verdensarvsliste. Det vækker glæde i Odense, hvor der har været arbejdet med projektet længe.

- Det er uden sammenligning en af de største, historiske markører i Odense, at vi nu er at finde på UNESCOs verdensarvsliste. At man i en storby med fremdrift stadig kan se og opleve, hvor vi kom fra, og at vores vikingearv i den grad anerkendes ude i verden, er virkelig noget, vi alle kan være stolte af, siger Borgmester Peter Rahbek Juel (S)

Odenses kulturarv kommer ligefrem til at strække sig ud over landets grænser med andet, end den folkekære H. C. Andersen, mener ådmand for By- og Kulturforvaltningen, Søren Windell (K):

- UNESCO er en blåstempling af Odenses kulturarv, som strækker sig langt ud over vores nationale grænser. Det styrker kommunens position som en kulturel perle, hvor Nonnebakken bliver en central del af vores vikingehistorieformidling fremover.

Den nyudnævnte UNESCO Verdensarv Nonnebakken ligger centralt i Odense og rummede i vikingetiden en kæmpemæssig, cirkelrund borg med en ydre diameter på 180 meter. Borgen er anlagt omkring år 980 og skal tilskrives kong Harald Blåtands gruppe af samtidige ringborge, der er et tydeligt udtryk for kongens ambition om at samle det danske rige og beskytte mod udefrakommende fjender.



Med den store historiske betydning, er der især brede smil at finde ved Museum Odenses direktør, Henrik Harnow:

- Udpegningen af Nonnebakken som verdensarv er i sig selv af kæmpestor betydning for Odense, der både understreger og styrker borgens betydning og rolle som ikon i byen. Vikingeborgen er en bærende historie om Odense som by, der nu vil stå langt stærkere. For museet er det en milepæl og resultatet af dedikerede kollegers årelange arbejde.