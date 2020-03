Odense opruster for at hjælpe små og mellemstore virksomheder

Overalt i Danmark mærker man coronavirussens indtog. Flere tiltag er blevet sat i værk for at bremse virussen - blandt andet er restaurationer blevet påbudt at holde lukket for spisende gæster, og de mange indsatser mod virussen har ramt flere små og mellemstore erhvervsdrivende hårdt.

Det får Odense Kommune og flere lokale aktører til at skrue op for hjælpen de lokale virksomheder.

Hos Erhvervshus Fyn i Odense sidder ti medarbejdere klar ved telefonerne til at rådgive små og mellemstore virksomheder, der er kommet i problemer på grund af coronakrisen. Erhvervshuset er et samarbejde mellem ni fynske kommuner, og det har til formål at understøtte det lokale erhvervsliv.

Hjælp til at gennemskue hjælpepakker

Samtidig er kommunen ved at kontakte lokale iværksættere for at høre, om de har brug for hjælp i den nuværende situation.

- Der er rigtig mange virksomheder, der med ét har mistet deres omsætning og står i en dyb krise. Vi ved, at mange af dem - især små og mellemstore virksomheder - måske har svært ved at gennmskue, hvad mulighederne er for hjælp fra de statslige støtteordninger, siger Peter Rahbæk Juel (S), der er borgmester i Odense.

I sidste uge vedtog kommunens økonomiudvalg en hjælpepakke, der skulle være til gavn for nogle af de virksomheder, der er hårdest ramt.

Læs også Letbane får grønt lys til at skrue op for byggeriet

Hjælpen bestod blandt andet i at fremrykke betalingen af nogle af de regninger, som kommunen havde til forskellige de lokale erhvervsdrivende.

På nationalt plan har regeringen sat ind med i alt 13 hjælpepakker til en samlet værdi på over 280 milliarder kroner.

- Jeg tror, de fleste kan se, at regeringen er gået all in på at holde hånden under erhvervslivet, men jeg tror også, at mange sidder og er i tvivl om, hvad det betyder for deres virksomhed, siger Peter Rahbæk Juel.

Byggesager kan rykkes frem

By- og Kulturforvaltningen i Odense har desuden kigget på de byggesager, man har liggende, og man vil nu begynde at kontakte de virksomheder, som kan have fordel af at få fremrykket sagsbehandlingen.

Læs også Svær start for iværksætter: - Kunderne tror mine pakker smitter

- Det er vigtigt, at vi bakker op om vores iværksættere og virksomheder. Vi har brug for, at de kommer igennem denne tid på den bedst tænkelige måde, så de hurtigt er oppe i omdrejninger igen. Der er mange nyheder og ordninger at forholde sig til, og der er brug for hjælp, så alle finder den rette vej frem, siger Jane Jegind (V), der er by- og kulturrådmand i Odense.