Odense-rådmand uenig med forskning: - Man kan ikke sanktionere sig ud af ledighed

Og der er da heller ingen tvivl om, at sanktionerne virker, lyder det fra Michael Svarer, professor i nationaløkonomi og tidligere økonomisk overvismand.

Han har forsket i netop sanktioners effekt og fortæller til TV 2 Fyn, at dansk såvel som international forskning viser, at sanktionsredskabet er med til at få folk i beskæftigelse.

Det vil imidlertid være mest effektivt overfor personer, der kun kortvarigt har været væk fra arbejdsmarkedet, forklarer han. Men forskningen peger altså også ifølge professoren på, at det har en effekt på de grupper, der har været på offentlig forsørgelse i flere år.

Rådmånd uenig med forskning

I Odense Kommune blev der i 2020 givet sanktioner til cirka hver fjerde jobparat kontanthjælpsmodtager, mens Nyborg gav til hver tredje. Det er vel at mærke tal fra perioden før, at Nyborg besluttede at skrue yderligere op for metoden.

Men sanktioner er ikke vejen at gå, for at få gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere i arbejde, mener Odenses beskæftigelsesrådmand, Brian Dybro. Han holder derimod stædigt fast i, at sanktioner - eller "pisk", som han kalder det" - ikke påvirker ledigheden.

Jeg har talt med Michael Svarer, som er professor på Aarhus Universitet og har forsket i brugen af sanktioner. Han siger, at det virker. Hvordan kan du stå og sige det modsatte?

- Jamen det er simpelthen ikke så simpelt. Man kan ikke sanktionere sig ud af ledighed. Det kan man ganske enkelt ikke.

- Der er simpelthen ikke en én til én sammenhæng mellem, hvor meget man bruger sanktioner, og om man får dem her i arbejde. Det er simpelthen en fejlslutning at gøre det.

Det mener man godt, at man kan i Nyborg. De siger, at det virker. De siger faktisk også, at hvis I skulle have brug for noget inspiration og hjælp, så vil de gerne vise, hvordan deres jobcenter fungerer. Hvad siger du til det?

- Det samarbejde har vi jo i dag, jeg ved ikke, hvem du har talt med ..

Jobcenterchefen.

- Super... Vi har jo en tæt kontakt med Nyborg Jobcenter, de er også med i Rekrutteringsservice Fyn, men de får ikke flere ud i arbejde af at sanktionere. Til syvende og sidst er det virksomhederne, der bestemmer, hvem de vil ansætte.

Ikke flere sanktioner, mens Dybro er rådmand

En nylig opgørelse viser, at der på landsplan i tredje kvartal sidste år var mellem 26-31 procent af alle ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke søgte et eneste job. Alligevel var det kun fem procent, der blev sanktioneret i løbet af samme kvartal.

I samme periode sanktionerede Nyborg flere end 27 procent, mens Odense sanktionerede 8,3.

Flere sanktioner bliver ikke en vej, vi ser Odense Kommune gå med dig som rådmand?

- Nej. Vi skal jo selvfølgelige sanktionere, når der er noget at sanktionere for. Man kan ikke snyde fællesskabet, uden det har en konsekvens. Men man kan ikke sanktionere mennesker, som er ufaglærte og nedslidte til at komme ud på arbejdsmarkedet. Der skal noget hjælp til.

Men det er vel ikke nedslidte folk, vi har med at gøre. Det er personer, som er vurderet i stand til at kunne tage et arbejde. Bliver vi ikke nødt til at tage den gruppe ud af kategorien?

- Nej, det er vi ikke nødt til. Der er faktisk mennesker, som er jobparate og på kontanthjælp, men som også er ufaglærte og har nogle nedslidningsproblemer. Men ikke så meget, at de ikke kan klare sig på arbejdsmarkedet.

Men skal de så ikke på en anden ydelse?

- Nej, det skal de så ikke. Mennesker, som er ufaglærte og har nedslidningsproblemer, kan godt være vurderet jobparate, men det betyder ikke, at de bare kan komme ud i hvilket som helst job. Det betyder heller ikke, at alle virksomheder vil ansætte dem.

- Vi skal hjælpe de mennesker til at vokse, til at blive opkvalificeret og til at komme ud i de job, der er. Og det er ikke pisken med sanktioner. Vorherre bevares, sigen Brian Dybro.